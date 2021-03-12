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В Ужгороде останавливают обучение в начальной школе

Иллюстративное фото

Педагогам рекомендуют рассмотреть возможность внедрения дистанционного обучения

В Ужгороде с понедельника, 15 марта, решили остановить обучение в 1-4 классах общеобразовательных учреждений из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Ужгородского городского совета

"Приостановить учебный процесс учеников 1-4 классов во всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода с 15 до 26 марта - такое решение в связи с осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ сегодня приняли на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете", - говорится в сообщении.

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В то же время педагогическим советам рекомендовали изучить возможность внедрения дистанционной формы обучения для учеников начальных классов.

Как отмечается, по состоянию на 12 марта в Ужгороде 2845 активных больных коронавирусом, всего с начала эпидемии у 9252 жителей города была подтверждена коронавирусная инфекция.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса COVID-19, в семи регионах превышен уровень госпитализаций

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