В Ужгороде депутат городского совета от ОПЗЖ Мирослава Роман приобрела кислородный концентратор

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Ряд пациентов города после лечения коронавирусной инфекции нуждаются в кислородных концентраторах дома

Ужгородский актив партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" постоянно помогает жителям города. Особенно во время пандемии. Пришли на помощь и сегодня, передает Регѕһіј.сом.uа.

Как отмечается, депутат городского совета от ОПЗЖ Мирослава Роман профинансировала приобретение кислородного концентратора и передала его волонтерам. Отныне он бесплатно спасает ужгородцам жизнь.