По горам в ЕС: На Закарпатье с выстрелами задержали алжирских студентов

Задержание иностранцев на Закарпатье ГПСУ

Иностранцев заметили за 1,5 километра от границы

На Закарпатье пограничники задержали четырех студентов из Алжира, которые по горам пытались попасть в страны Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района патруль заметил дорожку следов, которая вела в сторону границы. Во время поисковых действий в 1500 метрах от границы было обнаружено двух иностранцев, которые остановились лишь после нескольких предупредительных выстрелов вверх. Через несколько минут пограничники нашли еще двух правонарушителей, которые скрывались в лесу.

Оказалось, что иностранцы учатся в Украине в одном из вузов. Трое из них имели при себе паспорта граждан Алжира, а также вида на жительство в Украине, выданные в январе текущего года. У четвертого документов не было, но он также назвался гражданином Алжира.

В итоге всех задержанных доставили в пограничное подразделение. Их планируют привлечь к админответственности по статье о попытке или незаконном пересечении государственной границы.

Также в их действиях усматривают признаки нарушения статьи о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНСУ. Далее судьбу иностранцев будет решать суд.

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