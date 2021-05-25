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На Закарпатье задержали гражданина Армении из санкционного списка СНБО

Задержание гражданина Армении в Ужгороде Миграционная служба Закарпатской области

ДМС края отменила иностранцу вид на жительство и принимает решение о принудительном выдворении

На Закарпатье в Ужгороде обнаружили гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц Совета национальной безопасности и обороны под номером 600. Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Закарпатской области в Facebook.

Согласно сообщению, главное управление ГМС края отменило иностранцу вид на жительство и принимает решение о принудительном выдворении из Украины.

"Это обусловлено тем, что действия данного лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, что является необходимым для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", - отметили в ведомстве.

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Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Вводимые санкции: блокируют активы, запрещают въезд в Украину, отменяют или отказывают в предоставлении визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию, отказывают в продлении срока пребывания в Украине, делают невозможным приобретение гражданства Украины и принудительно выдворяют за пределы Украины.

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