На Закарпатье задержали гражданина Армении из санкционного списка СНБО

ДМС края отменила иностранцу вид на жительство и принимает решение о принудительном выдворении

Согласно сообщению, главное управление ГМС края отменило иностранцу вид на жительство и принимает решение о принудительном выдворении из Украины.

"Это обусловлено тем, что действия данного лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, что является необходимым для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Вводимые санкции: блокируют активы, запрещают въезд в Украину, отменяют или отказывают в предоставлении визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию, отказывают в продлении срока пребывания в Украине, делают невозможным приобретение гражданства Украины и принудительно выдворяют за пределы Украины.