live
Новости » Ужгород Читати новину українською

На Закарпатье в карьере нашли тело военного, которого разыскивали пять дней

Поиски военного продолжались пять дней Полиция Закарпатской области

Мужчина ушел из воинской части еще 10 июня

В карьере на территории Ужгорода обнаружили тело 19-летнего военного, которого разыскивали в течение пяти суток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Согласно сообщению, информация об исчезновении жителя Ровенской области поступила в полицию от родственники молодого человека 23 июня. 

Сотрудники полиции установили, что мужчина был военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.

Новости по теме: Моряк, который поджег дом в Белогородке, признался в жестоком убийстве, - полиция

Известно, что к поискам привлекли кинологов, нацгвардейцев и спасателей, которые обследовали прилегающие к городу территории, общественные заведения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения парня. 

Как отмечается, после пяти дней тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра. Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса.

Новости по теме: В Ровенской области будут судить врача, из-за чьей ошибки погиб младенец

Напомним, недавно в Мукачевском районе Закарпатской области выпал из коляски и погиб ребенок, которого родители оставили на старших детей. 

 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Канада не располагает доказательствами умышленного уничтожения самолета "МАУ" Ираном, - СМИ Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование авиакатастрофы "МАУ" Крушение украинского самолета в Иране: Лидеры G7 сделали совместное заявление Авиакатастрофа МАУ: Иран готов выплатить семьям погибших украинцев по $150 тысяч

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект