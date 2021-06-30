На Закарпатье в карьере нашли тело военного, которого разыскивали пять дней

Поиски военного продолжались пять дней Полиция Закарпатской области

Мужчина ушел из воинской части еще 10 июня

В карьере на территории Ужгорода обнаружили тело 19-летнего военного, которого разыскивали в течение пяти суток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Согласно сообщению, информация об исчезновении жителя Ровенской области поступила в полицию от родственники молодого человека 23 июня.

Сотрудники полиции установили, что мужчина был военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.

Известно, что к поискам привлекли кинологов, нацгвардейцев и спасателей, которые обследовали прилегающие к городу территории, общественные заведения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения парня.

Как отмечается, после пяти дней тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра. Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса.

Напомним, недавно в Мукачевском районе Закарпатской области выпал из коляски и погиб ребенок, которого родители оставили на старших детей.