На Закарпатье таможенники "зарабатывали" миллионы на импортных авто

Злоумышленники нанесли ущерб более чем на 2 млн грн

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении восьмерым инспекторам таможни, которые на растаможке автомобилей нанесли государству ущерб более чем на 2 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что организовал незаконную деятельность 31-летний владелец двух частных предприятий, привлекая директора одной из фирм и восьмерых работников таможенного поста "Хуст".

Как оказалось, директор фирмы изготавливал дубликаты товаро-транспортных накладных и техпаспортов, а также вносил ложные сведения в документы во время таможенного оформления. Это позволяло уменьшить размер таможенных платежей, а работники таможенного поста игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт автомобилей, минимизируя платежи.

После обысков восьмерым работникам таможни сообщили о подозрении по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением. В свою очередь, действиям организатора схемы и руководителя фирмы будет дана правовая оценка сразу после завершения следственных и процессуальных действий.

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Напомним, не так давно в Одесской области разоблачили на взятке начальника отдела таможенного поста "Черноморский". По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, ранее пятеро его коллег были задержаны за систематические "поборы".