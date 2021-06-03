На Закарпатье суд оправдал экс-эсбовца, который ездил пьяным и избил патрульную

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Обвиняемому грозил штраф или лишение свободы до 2 лет

Мукачевский районный суд вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику одного из управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской области, который в сентябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил сотрудницу патрульной полиции. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

"Мукачевский суд оправдал бывшего "СБУшника", который после задержания пьяным за рулем и в больницу избил полицейскую", - написал Глагола.

Известно, что 20 сентября прошлого года сотрудница патрульной полиции Мария Семенюк с напарником остановила автомобиль, за рулем которого сидел сотрудник СБУ Анатолий Сикора. Находясь в нетрезвом состоянии, он начал отбиваться от патрульных. Когда к месту инцидента подъехало "подкрепление", сотрудник СБУ начал отрицать, что стал участником пьяного вождения и оказания сопротивления правоохранителям.

"Расследование вели следователи территориального управления ГБР, и в ноябре прошлого года Анатолию Сикоре было вручено подозрение в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК)", – рассказал журналист.

То есть обвиняемому грозил штраф или лишение свободы до 2 лет. Однако суд решил иначе.

"Она (судья, - ред.) считает, что крутить шею полицейского при исполнении и валить на землю - это "инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытка пресечь опасность для своего здоровья", – сформулировал Глагола причину оправдательного приговора суда.

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