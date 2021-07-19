На Закарпатье сошли два селевых потока

Селевой поток принес в село болото, камни, остатки деревьев

Фото из открытых источников

На Закарпатье в горном селе Свобода Хустского района в результате сильного ливня сошли два селевых потока, которые отрезали часть села от дороги. Об этом сообщил спикер управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филипп, передает "Укринформ".

Фото из открытых источников

По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в воскресенье вечером в урочище Шистаков. Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй - 8 на 4. Селевой поток принес в село болото, камни, остатки деревьев.

Фото из открытых источников

Освободили автодорогу от селевого мусора спасатели пожарно-спасательного поста С. Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.

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