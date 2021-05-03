На Закарпатье распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения

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По факту начато уголовное производство

В Береговом правоохранители устанавливают лиц, которые распространили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Согласно сообщению, провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей накануне.

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Как отмечается, следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 (нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами) Уголовного кодекса.

Сейчас полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, в январе 2021 года на электронный адрес Консульства Венгрии в городе Берегово поступил письмо с угрозами сотрудникам и украинцам венгерского происхождения.