На Закарпатье распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения
По факту начато уголовное производство
В Береговом правоохранители устанавливают лиц, которые распространили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.
Согласно сообщению, провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей накануне.
Как отмечается, следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 (нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами) Уголовного кодекса.
Сейчас полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в январе 2021 года на электронный адрес Консульства Венгрии в городе Берегово поступил письмо с угрозами сотрудникам и украинцам венгерского происхождения.