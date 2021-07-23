На Закарпатье поезд врезался в фуру: Есть пострадавшие

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Также из поезда эвакуировали 226 пассажиров

На Закарпатье пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пассажиров эвакуировали, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Закарпатской области.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня в 12 часов дня возле села Рокосово. В результате столкновения пассажирского поезда "Киев-Солотвино" с грузовиком пострадали три человека — это водитель грузовика и двое пассажиров. Они госпитализированы в больницу.

Также спасатели из поезда эвакуировали 226 пассажиров. Сейчас местные власти организуют довоз людей от дороги к автостанции города Хуст.

Известно, что первый вагон поезда сошел с рельсов. На месте происшествия дежурит две единицы пожарной техники ГСЧС, они контролируют пожарную безопасность.

Также на месте аварии работают правоохранители и специальные службы.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области под колесами грузового поезда погибла 81-летняя женщина.