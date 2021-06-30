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В Тернопольской области уже вторые сутки не могут потушить пожар на свалке

Спасателям помогают коммунальщики

В Тернопольской области уже вторые сутки спасатели пытаются ликвидировать пожар на свалке в селе Малашевцы неподалеку от областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона

"30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашовцы Тернопольской территориальной громады на площади 70 м. кв", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Кроме этого, дополнительно привлекли восемь единиц техники коммунальных служб.

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Напомним, пожар на свалке в селе Малашевцы началась во вторник, 29 июня, глубина залегания мусора в очаге пожара составляет до 10 метров. 

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