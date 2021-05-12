В Тернопольской области учитель музыки годами развращал несовершеннолетних учениц

Фото из открытых источников

Дело изначально рассматривали как буллинг

В Тернопольской области учитель музыки развращал несовершеннолетних учениц, он целовал детей в губы, обнимал и касался их груди. Об этом говорится в постановлении Бережанского районного суда.

Как отмечается, злоумышленником оказался учитель из Вербовской ООШ I-III ступеней. Сначала дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как буллинг, однако учитывая новые факты, дело передали в прокуратуру. Сейчас идет следствие.

По информации "24 канала", отец ученицы 7 класса рассказал, что учитель музыки совершал сексуальное насилие на девочкой в течение последних трех лет, но из-за страха она ничего не рассказывала.

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Позже ребенок пожаловалась своей подруге, которая также была жертвой педагога. После этого девочка обо всем рассказала своей маме.

"Во время уроков музыки он обнимал ее против воли. Когда она перешла в 6 класс, этот учитель просунул руку ее под свитер и поймал ее рукой за грудь. Она испугалась и выбежала из класса, однако об этом никому не рассказывала, потому что боялась", – рассказал отец потерпевшей.

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Как отмечается, когда девочка была в седьмом классе, учитель снова просунул руку ей под одежду и касался ее груди. Также мужчина обнимал ученицу и шесть раз целовал ее в губы.

Кроме этого, мать второй девочки-потерпевшей рассказала, что педагог домогался ее дочери и поэтому она отказывалась посещать школу.

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"Учитель 8 февраля вызвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать без его согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал к себе и касался ее груди. 12 марта он вызвал дочь в класс и поцеловал в губы", – отметила женщина.

Через несколько дней педагог снова позвал ее малолетнюю дочь в свой кабинет и целовал в губы.

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Напомним, недавно в Запорожье школьница совершила самоубийство, а в предсмертной записке рассказала о травле со стороны учителей и сверстников.