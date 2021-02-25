В Тернополе снова произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду

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Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное

В одном из детских садов Тернополя обнаружили вспышку острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали шесть детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди заболевших дети 2014-2018 годов рождения. Два ребенка попали в больницу, еще четверо лечатся амбулаторно.

Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ранее в одном из детских садов Тернополя зафиксировали вспышку кишечной инфекции, 11 детей попали в больницу.

Позже еще в одном из детских садов Чертковского района Тернопольской области обнаружили вспышку острой кишечной инфекции, в результате чего пострадали девять детей.