В Тернополе развернут временный центр вакцинации от COVID-19

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Он будет функционировать только в выходные

В Тернополе планируют развернуть временный центр вакцинации, где в выходные будут делать прививки от COVID-19 жителям области. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Согласно сообщению, центр обустроят на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" ул. Злуки, 45. К работе привлекут восемь мобильных бригад.

Как отмечается, в центре будут вакцинировать лиц, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дії".

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Напомним, за минувшие выходные, 29 и 30 мая, в центрах массовой вакцинации населения в Киеве и Львове сделали более 4,5 тыс. прививок от коронавируса COVID-19.