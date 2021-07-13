В Тернополе и области вакцинация препаратом Pfizer будет возможна только на выходных

Она начинается с 17 июля в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках

В Тернополе и области вакцину от коронавирус Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации только на выходных. Об этом сообщил местный областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что с субботы, 17 июля, препарат будет доступен всем желающим, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Речь идет о пунктах вакцинации в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Однако пока вакцинацию будут проводить только для лиц старше 60 лет. Этот препарат будут колотить лицам старше 60 лет, младшим-и в дальнейшем делать прививки вакциной CoronaVac.

Как сообщалось ранее, в МИНЗДРАВЕ заявили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.