Пошли порыбачить: В Тернопольской области из реки достали тела двух несовершеннолетних ребят

Поиск несовершеннолетних рыбаков Национальная полиция Тернопольской области

Несчастье случилось в ночь с 10 на 11 июня

В Тернопольской области, вблизи села Устечко, нашли тела двух несовершеннолетних ребят, которые три дня назад ночью отправились на рыбалку и утонули. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, об исчезновении ребят заявили утром 11 июня заявили родственники. Правоохранители установили, что к 16-летнему местному жителю приехал в гости товарищ из соседнего села Летячее. Юноши ночью отправились лодкой рыбачить и домой не вернулись.

К поискам привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, сотрудников Корда, роту полиции особого назначения, спасателей и кинологов.

Как отмечается, при осмотре берегов реки нашли лишь оставленные на берегу личные вещи несовершеннолетних и перевернутую лодку.

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Дно реки в радиусе нескольких километров прочесывали работники отделения водолазно-спасательной службы. Поиски были значительно осложнены погодными условиями. В воскресенье, 13 июня, ниже по течению удалось обнаружить тело одного из парней, а уже утром, 14 июня, водолазы извлекли из воды другого погибшего. Его нашли неподалеку заброшенного рыболовного снаряжения.

Сейчас сведения о событии следователи внесли в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 115 (умышленное убийство с пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса. Окончательную причину смерти несовершеннолетних установят эксперты.

Напомним, недавно в Киевской области школьница по неосторожности застрелила парня во время того, как делала селфи для социальных сетей.