В Тернопольской области обнаружили незаконную вырубку деревьев на 2,3 млн гривен

Незаконная вырубка леса в Тернопольской области Facebook-страница Андрея Малеваного

За содеянное злоумышленники могут попасть в тюрьму

В Тернопольской области обнаружили незаконную вырубку деревьев, ущерб от которой оценен в 2,3 миллиона гривен. Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Согласно сообщению, рубку деревьев обнаружили сотрудники местной Государственной экологической инспекции возле села Садки. Известно, что лиц, причастных к правонарушению, установить не удалось.

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Как отмечается, Инспекция обратилась в правоохранительные органы для открытия уголовного производства по статье 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса.

За содеянное преступникам грозит штраф 5100-8500 гривен или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее в Государственной экологической инспекции заявили, что в 2020 году окружающей среде Украины был нанесен ущерб на 2 млрд 158 млн грн убытков.