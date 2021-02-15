В Тернопольской области обнаружили незаконную вырубку деревьев на 2,3 млн гривен
За содеянное злоумышленники могут попасть в тюрьму
В Тернопольской области обнаружили незаконную вырубку деревьев, ущерб от которой оценен в 2,3 миллиона гривен. Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
Согласно сообщению, рубку деревьев обнаружили сотрудники местной Государственной экологической инспекции возле села Садки. Известно, что лиц, причастных к правонарушению, установить не удалось.
Как отмечается, Инспекция обратилась в правоохранительные органы для открытия уголовного производства по статье 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса.
За содеянное преступникам грозит штраф 5100-8500 гривен или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, ранее в Государственной экологической инспекции заявили, что в 2020 году окружающей среде Украины был нанесен ущерб на 2 млрд 158 млн грн убытков.