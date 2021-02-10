В Тернопольской области нашли обломки истребителя времен Второй мировой войны

Из найденных деталей готовят экспозицию в Музее погибших самолетов.

Возле села Олиев Зборовского района Тернопольской области нашли обломки американского истребителя времен Второй мировой войны Р-39 "Аерокобра". Об этом сообщает Общественное.

Согласно сообщению, находку раскопали участники ОО "Поиск самолетов в Украине". Глава поисковой группы Андрей Кирьянов рассказал, что 14-17 июля 1944 года в этом районе во время Сандомирской операции продолжались воздушные бои, во время которых сбили около десяти самолетов этой модели.

"На месте падения "Аэрокобры" Р39 есть номер самолета. Ранее на месте нашли шильду с номерами и несколько обломков. По фото определили что это "Аэрокобра". Позже номер самолета помогли определить специалисты из Тризны. В нашем случае 25Е-975 – номер самолета, 31847 - номер двигателя, но заводские. Номер самолета по советскому учету должен быть 42975. Пока поиск продолжается по архивам. На месте падения сигналов достаточно много, но большого ничего нет", - уточнил руководитель группы.

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Как отмечается, участникам удалось найти место падения и эпицентр, а на глубине 1-1,5 метра добрались до обломков. Было обнаружено много гильз "Браунинг" калибром 12.7 и 37 мм, части обшивки, железо.

По словам Кирьянова, американцы поставляли самолеты с белой звездой, а в Советском Союзе, чтобы избежать бесполезных хлопот, просто зарисовывали их в красный цвет. Он также отметил, что самолет с номером не всегда удается определить.

Известно, что Bell P-39 Airacobra был одним из основных американских истребителей, который находился на службе тогда, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Кроме советских военно-воздушных сил, им пользовались силы Свободной Франции, Королевские ВВС, Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и итальянские военно-воздушные силы на стороне союзников.

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Напомним, недавно в Житомирской области авиалюбители сконструировали копию немецкого бомбардировщика времен Второй мировой войны "Юнкерс Ю-87", которого сложно отличить от оригинала.