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Хотел успокоить: В Тернополе мужчина открыл огонь на детской площадке

Фото из открытых источников

В результате инцидента никто не пострадал

В Тернополе мужчина пытался "успокоить" детей на площадке, решив выстрелить из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области

Согласно сообщению, инцидент произошел на бульваре Даниила Галицкого в пятницу, 26 марта. С информацией о выстрелах к правоохранителям обратились очевидцы. 

Стражи порядка во время проверки установили, что подозреваемый вышел из бара и, проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух. 

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Как отмечается, личность хулигана удалось установить, им оказался житель города Подгайцы. Свое поведение мужчина объяснил тем, что дети шумели и он пытался их успокоить выстрелом в воздух из свето-шумового пистолета.

За свой поступок нарушитель будет отвечать по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Сейчас идет следствие.

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Напомним, недавно в Одесской области мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб человек. 

 

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