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Женская сборная Украины по биатлону взяла "бронзу" на чемпионате мира

Федерация биатлона Украины

Первое место получила сборная Норвегии

Украинская женская сборная по биатлону заняла третье место на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщила пресс-служба IBU World Cup в Twitter.

Отмечается, что на первом этапе у сборной Украины гонку бежала Анастасия Меркушина, которая использовала 1 дополнительный патрон и передала эстафету на 4-м месте, отстав от лидера на 21,6 секунды.

Далее бежала Юлия Джима, которая использовала 3 дополнительных патрона и передала эстафету на 3-й позиции. При этом она отстала от лидера на 25,4 секунды.

На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко, использовав 1 дополнительный патрон и передав эстафету на 4-й позиции. Украинка отстала от лидера на 23,2 секунды.

В целом первое место в чемпионате заняла сборная Норвегии, а "серебро" получила команда Германии.

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Напомним, недавно украинская мужская сборная по биатлону оказалась на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира-2021 в словацком городе Поклюке. Украинские спортсмены уступили шведам на 10 секунд.

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