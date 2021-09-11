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Зеленский будет говорить с главой МОК о проведении Олимпиады в Украине

Фото из открытых источников

Зеленский и Бах пообщались с представителями СМИ после посещения территории Urban Park

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой Международного олимпийского комитета возможность проведения Олимпиады в Украине. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве с председателем МОК Томасом Бахом.

Отмечается, что Зеленский и Бах пообщались с представителями СМИ после посещения территории Urban Park.

Глава государства при этом сказал, что обсудит с главой МОК будущее Украины, в частности, перспективы стать страной, принимающей Олимпиаду.

"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать, чтобы приблизить возможности нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить в программу Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Париже, четыре вида дисциплин.

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