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Задержанных в Крыму пятерых крымских татар и Джеляла подозревают в "диверсии"

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Нариману Джелялю и пятерым задержанным крымским татарам грозит 15 лет тюрьмы

Так называемая "власть" в Крыму подозревает пятерых задержанных крымских татар в совершении диверсии. Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова в своем Facebook.

По ее словам, завтра, 6 сентября, в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.

"Российские оккупанты предъявили ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что аналогичные подозрения выдвинуты и другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемова, асаны Ахтемова, Эльдару Одаманов, Шевкет Усеиновым.

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Ранее сообщалось, что в анексованому Крыму представители российских силовых структур пришли с обысками в дома крымских татар, после чего арестовали пять человек.

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