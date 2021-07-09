За два дня до финала Евро-2020 сборная Италии пошла на изоляцию из-за COVID-19

Сборная Италии. Евро-2020 AFP

Из-за случаев коронавируса отменили пресконференцию перед игрой

Национальная сборная Италии по футболу изолировалась на базе после того, как трое итальянских журналистов получили положительные тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает la Repubblica.

"В 7 утра была сообщена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду", - говорится в сообщении.

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Известно, что хотя члены сборной не контактировали с инфицированными, все же были применены меры предосторожности. Также все игроки были ранее вакцинированы, а сейчас находятся в так называемом "надбезпечному пузыре".

Также была отменена пресконференция перед финальной игрой Евро-2020.

Напомним, сборная Италии в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании и вышла в финал чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Основное время игры победителя не выявило - 1:1, а по пенальти со счетом вышла вперед Италия - 4:2.