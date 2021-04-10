Юбилейная отметка: Украинский баскетболист установил нацрекорд в НБА

Алексей Лень Фото из открытых источников

Он забил максимальное среди отечественных коллег количество очков

Украинский профессиональный баскетболист, центровой команды НБА "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень установил новый национальный рекорд среди отечественных коллег по количеству забитых очков за карьеру в НБА. Об этом сообщает "Суспільне. Спорт".

Как отмечается, в ходе матча между "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стейт Уорріорз" он получил 15 очков, что и привело его команду к победе со счетом 110:107. В частности, это был 16 матч для Леня в этом сезоне.

При этом добавляется, что он стал первым украинским баскетболистом, который достиг отметки в 4000 очков за карьеру в НБА. Таким образом, спортсмен побил рекорд Виталия Потапенко, у которого было 3995 очков. Еще перед игрой у Леня насчитывалось 3885 баллов.

Лень также является лидером среди украинцев в НБА по количеству подборов (3082) и ассистов (432).

Украинский баскетболист за семь сезонов всего сыграл 510 матчей.

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Напомним, ранее бывший украинский баскетболист Александр Волков попал в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА). Его приобщили к классу-2020.