Японский мэр укусил золотую медаль чемпионки: Спортсменка получит новую

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Градоначальник не спросил разрешения у спортсменки

Чемпионка Олимпиады - 2020 по софтболу Миу Гото получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя Такаси Кавамура. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время встречи олимпийской чемпионки с руководством города Нагоя, в котором она родилась. Спортсменка надела на шею мэра медаль, Кавамура отметила, что награда тяжелая и попробовал ее на зуб.

Поступок мэра вызвал критику в соцсетях, поскольку мэр не спросил у Гото разрешения укусить медаль. Его поступок пользователи назвали безответственным во время пандемии коронавирус.

Кроме того, мэр позволил себе неподобающие высказывания в адрес спортсменки. В частности, он спросил у чемпионки, запрещено ли ей вступать в романтические отношения.

Позже Кавамура принес извинения девушке. Также он выразил готовность возместить Олимпийскому комитету Японии стоимость изготовления новой золотой медали.

Ранее сообщалось, что украинские олимпийцы, которые выборы медали на играх в Токио, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых.