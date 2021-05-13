Японские города из-за COVID-19 отказываются принимать олимпийских спортсменов, – СМИ

Сейчас об отказе заявили по меньшей мере 40 городов

По словам правительственных источников, города отказались впускать атлетов, на сборы и мероприятия культурного обмена, до начала Олимпийских игр.

К слову, сегодня около сотни врачей призвали правительство страны отменить Олимпийские игры из-за того, что медицинская система может не справиться, если соревнования будут все же проведены.

Некоторые известные японские атлеты также выразили сомнения относительно проведения игр во время пандемии коронавируса.

Ранее сборная США по легкой атлетике отменила подготовительный сбор в Японии перед Олимпийскими играми из-за угроз на фоне пандемии COVID-19.

Как известно, Олимпиада в Токио должна открыться 23 июля 2021 года.

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Напомним, организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио официально решили, что из-за пандемии COVID-19 этим летом проведут соревнования без иностранных зрителей.