WBC лишила Василия Ломаченко возможности драться за титул

Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Боксерский совет санкционировал бой между Райаном Гарсией и Джозефом Диасом

WBC санкционировала бой между Райаном Гарсией и Джозефом Диасом за титул обязательного претендента на звание "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет американец Девин Хейни. Таким образом, отобрав у украинского спортсмена Василия Ломаченко возможность сразиться за титул WBC. Об этом сообщает BoxingScene.

Известно, что Диас является "временным" чемпионом мира по версии WBC, а Гарсия занимает в рейтинге организации второе место. При этом, именно их бой получил статус "елеминатора", хотя бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко идет в классификации WBC первым и 11 декабря встретится с четвертым номером рейтинга - Ричардом Комми из Ганы.

Самым престижным - "франчайзинговым" поясом WBC - обладает Теофимо Лопес из США, который является абсолютным чемпионом мира.

Американец в октябре 2020 победил украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира и отобрал у него титулы WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

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Как сообщалось ранее, украинский боксер Василий Ломаченко возглавил обновленный рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Его победа над Накатани приблизила украинца к реваншу с Теофимо Лопесом.