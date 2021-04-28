Во время чемпионата мира по шашкам сняли флаг России: В Кремле отреагировали
До декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ
В Москве прокомментировали инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда сняли флаг России во время матча между представительницей РФ и Польши. Об этом сообщает Р-Спорт.
Согласно сообщению, организаторы турнира убрали российский флаг со стола на протяжении матча между россиянкой Тамарой Тансиккужиной и полькой Натальей Садовской.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава федерации шашек Польши уже извинился, поэтому инцидент исчерпан.
"Это очень досадное событие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже извинился, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным", – сказал Песков.
Как отмечается, в той партии первенство получила представительница Польши Наталья Садовская. В то же время Песков считает, что инцидент с флагом повлиял на российскую спортсменку.
"Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче. И, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим инцидентом", – добавил пресс-секретарь.
Напомним, в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Так Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года, а российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом.