Во время чемпионата мира по шашкам сняли флаг России: В Кремле отреагировали

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

До декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ

В Москве прокомментировали инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда сняли флаг России во время матча между представительницей РФ и Польши. Об этом сообщает Р-Спорт.

Согласно сообщению, организаторы турнира убрали российский флаг со стола на протяжении матча между россиянкой Тамарой Тансиккужиной и полькой Натальей Садовской.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава федерации шашек Польши уже извинился, поэтому инцидент исчерпан.

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"Это очень досадное событие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже извинился, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным", – сказал Песков.

Как отмечается, в той партии первенство получила представительница Польши Наталья Садовская. В то же время Песков считает, что инцидент с флагом повлиял на российскую спортсменку.

"Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче. И, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим инцидентом", – добавил пресс-секретарь.

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Напомним, в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Так Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года, а российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом.