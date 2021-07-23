Верим и болеем: Зеленский записал видеообращение к украинским олимпийцам

Президент подчеркнул, что "наше золото – это все украинцы в Токио"

Президент Владимир Зеленский надеется, что на летних Олимпийских играх в Токио засияют яркие украинские звезды, и столица Японии увидит поднятые сине-желтые флаги. Об этом он отметил в видеообращении, опубликованном на странице главы государства в Фейсбуке по случаю начала Игр.

"Верю, что в стране восходящего солнца засияют яркие украинские звезды. И верю, что вы планируете нам то, что дороже золота, серебра и бронзы, – это эмоции от победы, гордость быть украинцами, счастье быть украинцами, мгновения, которые остаются навсегда в нашем большом, более 40-миллионном семейном альбоме. Давайте пополним этот альбом. Мы в вас верим, мы за вас болеем и ждем золото в Украине. А наше золото – это все украинцы в Токио", – подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что благодаря украинским олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты.

"Верю, вскоре его увидит и Токио", – сказал он.

При этом Зеленский добавил, что хоть эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь "пустых сердец". По его словам, сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в победы украинских спортсменов.

Новости по теме: Украина стартовала на Олимпийских играх в соревновании лучников

"Подарите нам то, что дороже золота, серебро и бронзу, – это эмоции от победы, гордость за то, что мы – украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!" – сказал президент.

Напомним, сегодня, 23 июля, в Токио (Япония) стартовали XXXII летние Олимпийские игры. Они продлятся до 8 августа. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта.