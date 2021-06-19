Венгрия сыграла с Францией вничью на Евро-2020

В середине первого тайма капитану Венгрии Салаи стало плохо, после чего он продолжить игру не смог

Сборная Франции в группе F не смогла обыграть во втором туре на Евро-2020 Венгрию, поэтому матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает РБК-Украина .

Как отмечается, игра проходила в венгерской столице Будапеште. Условия для игроков были крайне сложными - жара более чем 30 градусов. В итоге для футболистов устраивали водопой, а в середине тайма капитану Венгрии Адаму Салаи стало плохо, после чего он продолжить игру не смог.

На протяжении игра французы имели преимущество как в игровом плане, так и по моментам. Под конец первой 45-минутки пас от Мбаппе запорол Бензема, не попал с ходу в створ метров с 10.

Казалось, что вот-вот французы забьют, но отличились венгры. Уже в компенсированное к первому тайму время левый защитник Венгрии Фиоло бежал из центра поля от двух французских защитников, вбежал в штрафную и мощно пробил в ближний угол ворот Льориса - 1:0.

Новости по теме: Полузащитник сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Во втором тайме французы понеслись отыгрываться, но смогли создать по-настоящему опасный момент лишь на 59-й минуте. Дембеле, который лишь двумя минутами ранее появился на поле, сместился с угла штрафной и выстрелил в ближний угол. Спасла венгров штанга. А еще через семь минут уже никто помешать Гризманну сравнять счет не смог. Мбаппе прострелил, Орбан не смог вынести мяч, а нападающий "Барселоны" воткнул мяч в сетку - 1:1.

По завершению игры, лидерами группы F являются французы, имеющие 4 очка, у Венгрии один балл (третье место).

В то же время, сегодня в 19:00 сыграют другие участники группы F - Германия и Португалия, которые имеют по 0 и 3 очка, соответственно. Есть вероятность, что лидер группы может измениться.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Евро-2020 со стадиона "Уэмбли" в Лондоне в Будапешт, если правительство Британии не освободит от карантина 2500 VIP-персон, которые должны посетить матч.