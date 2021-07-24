Как отмечается, украинец опередил в рейтинге австралийца Джорджа Камбососа-младшего. С ним действующий чемпион WBO, отобравший это звание именно у Ломаченко, Теофимо Лопес должен провести бой.
К слову, сперва поединок Лопес - Камбосос отменили из-за заражения COVID-19 у американца, а теперь стороны вроде бы не могут договориться о бое.
В свою очередь, Лопес может провести бой с Ломаченко уже до конца 2021 года.
Первая тройка рейтинга WBO выглядит следующим образом:
Теофимо Лопес - чемпион WBO
1. Василий Ломаченко (Украина);
2. Джордж Камбосос (Австралия);
3. Денис Беринчик (Украина).
Напомним, 27 июня бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко досрочно победил Масайоши Накатани. Украинский боксер одолел японца техническим нокаутом в 9-м раунде.