Как отмечается, украинец опередил в рейтинге австралийца Джорджа Камбососа-младшего. С ним действующий чемпион WBO, отобравший это звание именно у Ломаченко, Теофимо Лопес должен провести бой.

К слову, сперва поединок Лопес - Камбосос отменили из-за заражения COVID-19 у американца, а теперь стороны вроде бы не могут договориться о бое.

В свою очередь, Лопес может провести бой с Ломаченко уже до конца 2021 года.

Первая тройка рейтинга WBO выглядит следующим образом:

Теофимо Лопес - чемпион WBO

1. Василий Ломаченко (Украина);

2. Джордж Камбосос (Австралия);

3. Денис Беринчик (Украина).

Новости по теме: Ломаченко хочет реванша: Украинский боксер не будет менять весовую категорию после поражения от Теофимо Лопеса

Напомним, 27 июня бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко досрочно победил Масайоши Накатани. Украинский боксер одолел японца техническим нокаутом в 9-м раунде.