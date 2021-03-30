В Зал славы ФИБА впервые попал украинский баскетболист
Его приобщили к классу-2020
Бывший украинский баскетболист Александр Волков попал в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА). Об этом сообщает Eurohoops.
Согласно сообщению, Волкова и еще 11 баскетболистов добавили в Зал славы класса-2020, но из-за пандемии коронавируса объявление класса состоялось только сейчас.
Всего в 2020 году членами Зала славы стали:
- Александр Волков (Украина)
- Стив Нэш (Канада)
- Светислав Пешич (Сербия)
- Изабелль Фьялковски (Франция)
- Мечислав Лопатка (Польша)
- Агнес Немет (Венгрия)
- Пак Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кеничи Сако (Япония)
- Юре Здовц (Словения)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервир (США)
Как отмечается, онлайн-церемония привлечения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.
Известно, что Александр Волков в составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры 1986 года, а также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1986, 1990). В 1985 году стал чемпионом Европы.
На клубном уровне Волков играл за киевский "Будивельник", "ЦСКА Москва", итальянскую "Калабрию", греческие "Панатинаикос" и "Олимпиакос", а также выступал в НБА за "Атланту Хокс". Завершил спортивную карьеру в 2002 году в БК "Киев".
После этого Волков ушел в политику и стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", возглавлял Министерство спорта Украины, а в июне 2007 года занял пост председателя Федерации баскетбола Украины.
Напомним, недавно Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории и чемпион мира украинец Владимир Кличко возглавил список топ-10 лучших боксеров Европы всех времен.