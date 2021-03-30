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В Зал славы ФИБА впервые попал украинский баскетболист

Александр Волков Фото из открытых источников

Его приобщили к классу-2020

Бывший украинский баскетболист Александр Волков попал в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА). Об этом сообщает Eurohoops

Согласно сообщению, Волкова и еще 11 баскетболистов добавили в Зал славы класса-2020, но из-за пандемии коронавируса объявление класса состоялось только сейчас.

Всего в 2020 году членами Зала славы стали:

  • Александр Волков (Украина)
  • Стив Нэш (Канада)
  • Светислав Пешич (Сербия)
  • Изабелль Фьялковски (Франция)
  • Мечислав Лопатка (Польша)
  • Агнес Немет (Венгрия)
  • Пак Шин Джа (Корея)
  • Модестас Паулаускас (Литва)
  • Кеничи Сако (Япония)
  • Юре Здовц (Словения)
  • Рубен Маньяно (Аргентина)
  • Тара Ван Дервир (США)

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Как отмечается, онлайн-церемония привлечения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.

Известно, что Александр Волков в составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры 1986 года, а также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1986, 1990). В 1985 году стал чемпионом Европы.

На клубном уровне Волков играл за киевский "Будивельник", "ЦСКА Москва", итальянскую "Калабрию", греческие "Панатинаикос" и "Олимпиакос", а также выступал в НБА за "Атланту Хокс". Завершил спортивную карьеру в 2002 году в БК "Киев".

После этого Волков ушел в политику и стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", возглавлял Министерство спорта Украины, а в июне 2007 года занял пост председателя Федерации баскетбола Украины.

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Напомним, недавно Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории и чемпион мира украинец Владимир Кличко возглавил список топ-10 лучших боксеров Европы всех времен. 



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