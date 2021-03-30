В Зал славы ФИБА впервые попал украинский баскетболист

Александр Волков Фото из открытых источников

Его приобщили к классу-2020

Бывший украинский баскетболист Александр Волков попал в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА). Об этом сообщает Eurohoops.

Согласно сообщению, Волкова и еще 11 баскетболистов добавили в Зал славы класса-2020, но из-за пандемии коронавируса объявление класса состоялось только сейчас.

Всего в 2020 году членами Зала славы стали:

Александр Волков (Украина)

Стив Нэш (Канада)

Светислав Пешич (Сербия)

Изабелль Фьялковски (Франция)

Мечислав Лопатка (Польша)

Агнес Немет (Венгрия)

Пак Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кеничи Сако (Япония)

Юре Здовц (Словения)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервир (США)

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Как отмечается, онлайн-церемония привлечения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.

Известно, что Александр Волков в составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры 1986 года, а также дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1986, 1990). В 1985 году стал чемпионом Европы.

На клубном уровне Волков играл за киевский "Будивельник", "ЦСКА Москва", итальянскую "Калабрию", греческие "Панатинаикос" и "Олимпиакос", а также выступал в НБА за "Атланту Хокс". Завершил спортивную карьеру в 2002 году в БК "Киев".

После этого Волков ушел в политику и стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов", возглавлял Министерство спорта Украины, а в июне 2007 года занял пост председателя Федерации баскетбола Украины.

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Напомним, недавно Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории и чемпион мира украинец Владимир Кличко возглавил список топ-10 лучших боксеров Европы всех времен.





