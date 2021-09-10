В возрасте 27 лет скончался бывший футболист "Металлиста"
Денис Барвинко выступал на позиции левого защитника
Экс-защитник харьковского "Металлиста" и "Кривбасса" Денис Барвинко ушел из жизни на 28-м году. Об этом сообщает Ассоциация футбола Днепропетровской области.
Причина смерти не сообщается.
Как известно, за "Металлист" спортсмен играл с 2011 по 2014 год. Он провел 11 поединков за харьковчан и отдал две голевые передачи. Тогдашний главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич видел потенциал в юном игроке, который привлекался к молодежной сборной Украины.
Барвинко помог "Металлисту" стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.
Известно, что в последнее время футболист работал главным тренером любительской команды в чемпионате Днепропетровской области.
Как сообщалось ранее, в возрасте 73 лет умер бывший игрок парижского ПСЖ и сборной Франции Жан-Пьер Адамс, который с 1982 года находился в коме.