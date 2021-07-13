В УЕФА назвали символическую сборную чемпионата Европы

Сборная Италии. Евро-2020 Тwitter Евро-2020

В список лучших попали игроки Италии, Англии, Дании, Испании и Бельгии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал свою версию состав символической сборной XVI чемпионата Европы, который завершился 11 июля победой в финале сборной Италии над командой Англии (3:2 - по пенальти, 1:1). Об этом сообщает прессслужба УЕФА.

Как отмечается, технические наблюдатели организации включили в список лучших сразу пять игроков Италии, три футболиста представляют Англию, и еще в команду Евро-2020 попали по одному представителю Дании, Испании и Бельгии.

Символическая сборная Евро-2020:

вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

защитники-Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия);

полузащитники-Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);

нападающие-Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

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Ранее сообщалось, что Европейский футбольный союз (УЕФА) расследовать ряд инцидентов на матче полуфинала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.