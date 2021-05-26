В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

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Под производство подпадут клубы "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

В УЕФА начали дисциплинарное производство в отношении футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - это связано с участием в проекте футбольной Суперлиги. Об этом говорится в заявлении УЕФА.

Отмечается, что инспекторы УЕФА по этике и дисциплине провели расследование. Против клубов возбуждено производство"за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА".

"После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - сообщили там.

Ранее сообщалось, что двенадцать европейских топклубов Англии, Испании и Италии объявили о создание нового турнира европейской суперлиги (ESL). В УЕФА клубам пригрозили исключением из турниров под своей эгидой.

Впоследствии президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты клубов европейской суперлиги не смогут выходить на матчи за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы, а также привлекаться к Играм под эгидой ФИФА и УЕФА.

Позже руководство европейской Суперлиги подало в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через планы футбольных ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Командам-участницам нового европейского первенства пригрозили исключением из всех турниров - как национальных, так и международных.