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В Токио стартовала Паралимпиада-2020. Видео

Паралимпийские игры-2020 Офис Президента

Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября

В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр среди спортсменов с особыми потребностями. Об этом известно из трансляции церемонии.

Как известно, Украину в Токио на Паралимпиаде представят 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступит в плавании - 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинца будут соревноваться в легкой атлетике.

Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия игр будут Елизавета Мерешко (плавание) и Виктор Смирнов (плавание).

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Как сообщалось ранее, по данным организаторов Олимпиады-2020 в Токио, за несколько дней до начала Паралимпийских игр в городке для спортсменов обнаружили коронавирус. Его обнаружили у человека, который не является спортсменом и не проживает в Японии.

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