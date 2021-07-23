В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр

Украинский флаг во время церемонии пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин

В частности, торжественное событие проходило на 68-тысячном Национальном стадионе города.

Национальные сборные спортсменов из 206 стран прошли по олимпийскому стадиону с приветствием перед фактически пустыми трибунами и на фоне протестов на улицах Токио с требованиями отменить проведение Олимпийских игр.

Из-за роста количества инфицированных коронавирусом Игры в столице Японии состоятся при пустых трибунах.

Посетить церемонию открытия Олимпиады смогли лишь представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица.

После поздравлений присутствующие увидели перфоманс, также прозвучала песня Джона Леннона Imagine.

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио Twitter / Tokyo2020

126-й Император Японии Нарухито объявил Игры XXXII летней Олимпиады открытыми.

В конце церемонии традиционно прозвучал олимпийский гимн и загорелся олимпийский огонь. Впервые было использовано экологическое топливо для факелов (водород). Олимпийский огонь зажгли в Греции в 2020 году, когда еще не была объявлена пандемия и не был начат карантин.

К слову, во время финальной эстафеты олимпийского огня пламя над чашей стадиона зажгла 23-летняя теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада продлится с 23 июля до 8 августа. Спортсмены из более двух сотен стран разыграют между собой 339 комплектов наград.

Спортсмены и тренеры на церемонии открытия принесли присягу, что будут бороться за победу честно.

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио Twitter / Tokyo2020

Украину на этих соревнованиях представляют 157 олимпийцев в 30 дисциплинах. "UА:Первый" будет транслировать соревнования с участием украинских олимпийцев.

Украинский флаг во время церемонии пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио Скриншот с видео

Это будет седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого наши атлеты выступали в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В общем на летних Играх украинцы завоевали 121 медаль (35 золотых, 30 серебряных и 56 бронзовых).

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на летних Олимпийских играх в Токио засияют яркие украинские звезды, и столица Японии увидит поднятые сине-желтые флаги. Впрочем, уже сейчас он назвал "нашим золотом" всех украинцев в Токио.

Как известно, украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXII Олимпиады в Токио: первыми стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды. Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок - 35-й, набрав 635 очков.