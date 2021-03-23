В России зарезали чемпиона мира по единоборствам Алана Хадзиева

Алан Хадзиев Фото из открытых источников

Полученная им травма была не совместима с жизнью

В России во время драки в ресторане погиб двукратный чемпион FCF MMA по смешанным единоборствам Алан Хадзиев. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как отмечается, драка началась в ресторане "Вегас" в ночь на 23 марта. В ее ходе спортсмен получил серьезное ножевое ранение и скончался.

При этом добавляется, что в результате схватки умер также еще и другой мужчина, бывший местным частным предпринимателем. Кроме этого, еще есть один пострадавший - он находится в реанимации.

Алан Хадзиев пришел к смешанным единоборствам в 25-летнем возрасте. Он стал мастером спорта международного класса FCF-MMA, обладателем черного пояса, 2 дан, гранд-мастер FCF-MMA, обладателем черного пояса, 3 дан. Также в последнее время занимался тренерской деятельностью и проводил индивидуальные и групповые занятия.

Напомним, ранее не стало одного из выдающихся боксеров 1980-ых годов Марвина Хаглера. Он ушел из жизни внезапно на 67-ом году.