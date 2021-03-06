В Минмолспорта сказали, сколько медалей может взять Украина на Олимпиаде-2021

В то же время в ведомстве не стали прогнозировать, от каких именно спортсменов стоит ожидать медалей

"Где-то примерно 13-15 медалей, которых мы можем ожидать на Олимпийских играх в Токио", - сказал он.

При этом на замечание, что это небольшое количество, глава Минмолспорта отметил, что за год, сколько он работает на должности, "сложно сделать так, чтобы олимпийских медалей было 30, или 27, как было на Олимпийских играх в Пекине", однако, работа в этом направлении ведется.

"Вы же понимаете, что подготовка спортсменов длится не год, и не два, а четыре и восемь. Я к Олимпийским играм готовился 10 лет. И для того, чтобы достойно подготовиться, надо сделать все условия. Вы же помните, как все говорили, что выигрывали не благодаря, а вопреки. У меня есть большое желание сделать так, чтобы выигрывали благодаря. А на это нужно время. Мы разработали Стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года", - сказал он.

В то же время Гутцайт не стал прогнозировать, от каких именно спортсменов стоит ожидать медалей. "Я верю во всех спортсменов, которые получили лицензию на Олимпийские игры. Это неожиданные соревнования. Это соревнование психологии. А Олимпийские игры в Токио станут для всех неожиданными, я уверен. Потому что год паузы из-за пандемии без соревнований, выездов за границу на какие-то тренировочные сборы, без спарринга... Поэтому я просто уверен, что мы увидим и услышим о спортсменах, которых мы еще не знаем", - отметил он.

Министр также сообщил, что лично поедет на Олимпиаду в Токио, чтобы подбодрить наших спортсменов.

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Напомним, ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры в японском городе Токио, которые запланированы на лето 2021 года, могут пройти без зрителей.