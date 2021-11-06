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В Конгрессе США призвали Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2"

Северный поток-2 Фото из открытых источников

После запуска трубопровода России больше не будет нужна украинская газотранспортная система для поставки голубого топлива в Европу

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2".  Об этом свидетельствует заявление конгрессмена.

"Администрация Байдена должна сейчас отменить опасные отказа от критических санкций против "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить прокачку газа по трубопроводу", - заявил Маккол.

По его словам, действующий Северный поток-2" придаст "смелости агрессии режиму" президента РФ Владимира Путина против Украины.

Конгрессмен также отметил, что после запуска трубопровода России больше не будет нужна украинская газотранспортная система для поставки голубого топлива в Европу.

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Напомним, ранее мы писали, что старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена срочно ввести санкции против российского "Северного потока-2". По его словам, Россия использует газопровод как оружие.
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