После запуска трубопровода России больше не будет нужна украинская газотранспортная система для поставки голубого топлива в Европу

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2" . Об этом свидетельствует заявление конгрессмена .

"Администрация Байдена должна сейчас отменить опасные отказа от критических санкций против "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить прокачку газа по трубопроводу", - заявил Маккол.

По его словам, действующий Северный поток-2" придаст "смелости агрессии режиму" президента РФ Владимира Путина против Украины.

Конгрессмен также отметил, что после запуска трубопровода России больше не будет нужна украинская газотранспортная система для поставки голубого топлива в Европу.