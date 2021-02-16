В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча

Благотворительный матч в Канаде, который длился 252 часа CNN

Из-за пандемии матч проводился без зрителей

​​В Канаде провели благотворительный матч, игра в котором длилась в течение 252 часов (более 10 дней) и завершилась со счётом 2649:2528. Об этом пишет CBC.

В частности, 40 хоккеистов-любителей из Эдмонтона в провинции Альберта, поделились на две команды "Надежда" (Team Hope) и "Излечение" (Team Cure).

После этого они дали свисток к началу матча, 4 февраля, и играли на протяжении 252 часов, до 15 февраля. Победила "Надежда" со счетом 2649:2528. Сообщается, что несмотря на температуру −55 градусов по Цельсию хоккеисты продолжали играть даже ночью.

К сожалению, из-за пандемии матч проводился без зрителей, однако, транслировался все это время на YouTube. Окончание игры отметили фейерверком.

Такой матч проводится уже на протяжении 7 лет подряд. Его придумал врач команды НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" Брент Саик в благотворительных целях. В этот раз организаторы собрали 1,8 млн долларов на исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями в Университете Альберты.

К слову, участники матча побили свой собственный рекорд Гиннеса. В феврале 2018 года они сыграли матч, который длился 251 час 7 минут и 58 секунд.

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Напомним, ранее стало известно, что украинские хоккеисты из команды "Краматорск" отравились накануне игры с ХК "Донбасс".