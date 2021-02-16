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В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей. Видео

Масштабное столкновение во время гонки "Дайтона-500" в NASCAR Reuters

По предварительной информации, гонщики не получили серьезных травм

В американском штате Флорида 14 февраля начался сезон чемпионата NASCAR. Во время первой гонки "Дайтона-500" произошла масштабная авария с участием 16 автомобилей. Об этом говорится на сайте NASCAR

Отмечается, что первыми столкнулись двое членов команды Penske Racing Джоуи Логано и Брэд Кезеловски, которые ехали во главе основной группы гонщиков. Затем в аварию попал гонщик Penske, Остин Синдрик, влетевший в заднюю часть автомобиля Кезеловски. В результате столкновения произошло возгорание. Впоследствии в автомобильную кучу попали Бубба Уоллес (23xi Racing), Кристофер Бэлл (Joe Gibbs Racing), Райан Прис (JTG Daugherty Racing) и Росс Честейн (Chip Ganassi Racing). Всего во время гонки столкнулись 16 машин.

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Первым дойти до финиша удалось Майклу Макдауэллу из Front Row Motorsports, выигравшему чемпионский титул в категории 500. По предварительной информации, гонщики избежали серьезных травм. 

Напомним, в прошлом месяце в Саудовской Аравии на заключительном этапе ралли-марафона "Дакар-2021" грузовик КамАЗ российской команды столкнулся с вертолетом организаторов марафона. 

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