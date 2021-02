В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей. Видео

По предварительной информации, гонщики не получили серьезных травм

В американском штате Флорида 14 февраля начался сезон чемпионата NASCAR. Во время первой гонки "Дайтона-500" произошла масштабная авария с участием 16 автомобилей. Об этом говорится на сайте NASCAR.

Отмечается, что первыми столкнулись двое членов команды Penske Racing Джоуи Логано и Брэд Кезеловски, которые ехали во главе основной группы гонщиков. Затем в аварию попал гонщик Penske, Остин Синдрик, влетевший в заднюю часть автомобиля Кезеловски. В результате столкновения произошло возгорание. Впоследствии в автомобильную кучу попали Бубба Уоллес (23xi Racing), Кристофер Бэлл (Joe Gibbs Racing), Райан Прис (JTG Daugherty Racing) и Росс Честейн (Chip Ganassi Racing). Всего во время гонки столкнулись 16 машин.

Первым дойти до финиша удалось Майклу Макдауэллу из Front Row Motorsports, выигравшему чемпионский титул в категории 500. По предварительной информации, гонщики избежали серьезных травм.

Take a look at the accident that brought out the caution flag at the end of the #DAYTONA500. pic.twitter.com/M7AUZJ1c1C