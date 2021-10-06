В Германии представили бренд, логотип и слоган Евро-2024

Пресс-служба УЕФА в Twitter

Логотип состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций презентовала бренд, логотип и слоган следующего Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

Как отмечается, логотип состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций УЕФА, которые изображают форму крыши стадиона "Олимпиаштадион" в Берлине. В центре расположен кубок Первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагмента — символы 24 команд-участниц Евро.

Слоганом чемпионата Европы стала фраза " Объединенные футболом, единственные в самом сердце Европы".

Известно, что принимать матчи будут Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

В турнире примут участие 24 сборные Европы. По итогам квалификационной части путевки на чемпионат получат 23 сборные. Германия, как хозяйка турнира, не будет участвовать в отборочных играх.

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Напомним, что чемпионом Евро-2020 стала Италия, которая в серии пенальти обыграла Англию со счетом 3:2. Это второй титул чемпионов Европы в Италии. Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году.