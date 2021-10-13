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В футбольном клубе рухнула массовая вспышка коронавируса, ближайший матч перенесен

Игроки ФК "Рух" Фото из открытых источников

Поэтому ближайший матч команды в чемпионате Украины пришлось перенести

В футбольном клубе движение заявили, что в команде массовая вспышка коронавируса. Об этом сообщает прессслужба ФК Рух.

В 11 туре УПЛ Рух должен был сыграть на выезде против Ингульца. Матч был запланирован на 17 октября.

Однако 13 октября руководство львовского клуба обратилось с просьбой к УПЛ перенести этот матч. Причиной стала вспышка коронавирус в команде, в частности положительные тесты сдали все вратари, которые есть в заявке Движения.

Руководство УПЛ согласовало перенести матч на более поздний срок. О новой дате матча будет объявлено позже.

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Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка коронавируса среди детей и воспитателей.

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