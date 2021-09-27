Усик вошел в четверку лучших боксеров мира и возглавил рейтинг супертяжеловесов
Александр Усик поднялся после победы над британцем Энтони Джошуа
Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик попал в топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Соответствующий рейтинг опубликовал авторитетный статистический портал BoxRec.
Как отмечается, Усик поднялся на четвертую позицию после победы над британцем Энтони Джошуа.
Топ-10 P4P по версии BoxRec выглядит следующим образом:
- Сауль Альварес (Мексика);
- Геннадий Головкин (Казахстан);
- Эррол Спенс (США);
- Александр Усик (Украина);
- Теренс Кроуфорд (США);
- Энтони Джошуа (Великобритания);
- Теофимо Лопес (США);
- Каллум Смит (Великобритания);
- Йорденис Угас (Куба);
- Джош Тейлор (Великобритания).
В то же время, другой известный украинский боксер Василий Ломаченко занял 29-место в рейтинге P4P.
Кроме того, в рейтинге BoxRec супертяжеловесных бойцов Александр Усик расположился на первой строчке.
Топ-10 супертяжеловесов по версии BoxRec:
- Александр Усик (Украина);
- Энтони Джошуа (Великобритания);
- Диллиан Уайт (Великобритания);
- Джозеф Паркер (Австралия);
- Майкл Хантер (США);
- Энди Руис (США);
- Дерек Чисора (Великобритания);
- Кубрат Пулев (Болгария);
- Мурат Гассиев (Россия);
- Джо Джойс (Великобритания).
Напомним, вчера ночью украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.
В свою очередь, теперь уже бывший чемпион мира по боксу в трех версиях Энтони Джошуа заявил о намерении провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком, который сразу был прописан в контракте по требованию британца.