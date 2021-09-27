Усик вошел в четверку лучших боксеров мира и возглавил рейтинг супертяжеловесов

Александр Усик JetSetter

Александр Усик поднялся после победы над британцем Энтони Джошуа

Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик попал в топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Соответствующий рейтинг опубликовал авторитетный статистический портал BoxRec.

Как отмечается, Усик поднялся на четвертую позицию после победы над британцем Энтони Джошуа.

Топ-10 P4P по версии BoxRec выглядит следующим образом:

Сауль Альварес (Мексика); Геннадий Головкин (Казахстан); Эррол Спенс (США); Александр Усик (Украина); Теренс Кроуфорд (США); Энтони Джошуа (Великобритания); Теофимо Лопес (США); Каллум Смит (Великобритания); Йорденис Угас (Куба); Джош Тейлор (Великобритания).

В то же время, другой известный украинский боксер Василий Ломаченко занял 29-место в рейтинге P4P.

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Кроме того, в рейтинге BoxRec супертяжеловесных бойцов Александр Усик расположился на первой строчке.

Топ-10 супертяжеловесов по версии BoxRec:

Александр Усик (Украина); Энтони Джошуа (Великобритания); Диллиан Уайт (Великобритания); Джозеф Паркер (Австралия); Майкл Хантер (США); Энди Руис (США); Дерек Чисора (Великобритания); Кубрат Пулев (Болгария); Мурат Гассиев (Россия); Джо Джойс (Великобритания).

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Напомним, вчера ночью украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.

В свою очередь, теперь уже бывший чемпион мира по боксу в трех версиях Энтони Джошуа заявил о намерении провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком, который сразу был прописан в контракте по требованию британца.