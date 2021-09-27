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Усик вошел в четверку лучших боксеров мира и возглавил рейтинг супертяжеловесов

Александр Усик JetSetter

Александр Усик поднялся после победы над британцем Энтони Джошуа

Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик попал в топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Соответствующий рейтинг опубликовал авторитетный статистический портал BoxRec.

Как отмечается, Усик поднялся на четвертую позицию после победы над британцем Энтони Джошуа.

Топ-10 P4P по версии BoxRec выглядит следующим образом:

  1. Сауль Альварес (Мексика);
  2. Геннадий Головкин (Казахстан);
  3. Эррол Спенс (США);
  4. Александр Усик (Украина);
  5. Теренс Кроуфорд (США);
  6. Энтони Джошуа (Великобритания);
  7. Теофимо Лопес (США);
  8. Каллум Смит (Великобритания);
  9. Йорденис Угас (Куба);
  10. Джош Тейлор (Великобритания).

В то же время, другой известный украинский боксер Василий Ломаченко занял 29-место в рейтинге P4P.

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Кроме того, в рейтинге BoxRec супертяжеловесных бойцов Александр Усик расположился на первой строчке.

Топ-10 супертяжеловесов по версии BoxRec:

  1. Александр Усик (Украина);
  2. Энтони Джошуа (Великобритания);
  3. Диллиан Уайт (Великобритания);
  4. Джозеф Паркер (Австралия);
  5. Майкл Хантер (США);
  6. Энди Руис (США);
  7. Дерек Чисора (Великобритания);
  8. Кубрат Пулев (Болгария);
  9. Мурат Гассиев (Россия);
  10. Джо Джойс (Великобритания).

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Напомним, вчера ночью украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.

В свою очередь, теперь уже бывший чемпион мира по боксу в трех версиях Энтони Джошуа заявил о намерении провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком, который сразу был прописан в контракте по требованию британца.

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