Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе: Он победил Энтони Джошуа

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа Twitter / Matchroom Boxing

Бой продлился все 12 раундом, судьи единогласным решением отдали победу украинцу

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Как отмечается, в первом, втором и третьем раундах украинский боксер выглядел немного активнее своего соперника. В четвертом раунде Джошуа активизировался и из-за столкновения головами у Усика появилоcь минимальное рассечение под правым глазом.

Пятый и шестой раунд британец старался как можно больше атаковать, дабы вывести Усика из равновесия. А вот в седьмом раунде украинец мог отправить Джошуа в нокдаун, однако тот удержался на ногах.

На протяжении последних раундов британец старался схитрить. Работал на два этажа — бил по лицу и в живот. И в 10 раунде появилась первая кровь — рассечение правого глаза. У Джошуа вылезла гематома над правым глазом, что очень опасно в боксе.

В 11-м раунде Александр Усик несколько раз попытался пробить по правому глазу соперника, чтобы закрыть поединок заранее, и дважды попал, но Энтони Джошуа не сдался.

Последний раунд был за Усиком. Сначала боксеры обменялись двумя точными ударами, но в последние 20 секунд Усик начал попадать прямо в голову, чем и завершил бой.

Судейские решения были достаточно непредсказуемыми, поскольку на протяжении всего поединка было непонятно, кто же выйдет победителем. Но в итоге все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.

Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO Twitter / Matchroom Boxing

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Нагадаємо, раніше Олександр Усик заявляв, що якщо йому не організують поєдинок із британцем Ентоні Джошуа, він може розірвати угоду з промоутером Едді Хірном, оскільки Усик був обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі, яким володів Джошуа.