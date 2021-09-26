Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе: Он победил Энтони Джошуа
Бой продлился все 12 раундом, судьи единогласным решением отдали победу украинцу
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Как отмечается, в первом, втором и третьем раундах украинский боксер выглядел немного активнее своего соперника. В четвертом раунде Джошуа активизировался и из-за столкновения головами у Усика появилоcь минимальное рассечение под правым глазом.
Пятый и шестой раунд британец старался как можно больше атаковать, дабы вывести Усика из равновесия. А вот в седьмом раунде украинец мог отправить Джошуа в нокдаун, однако тот удержался на ногах.
На протяжении последних раундов британец старался схитрить. Работал на два этажа — бил по лицу и в живот. И в 10 раунде появилась первая кровь — рассечение правого глаза. У Джошуа вылезла гематома над правым глазом, что очень опасно в боксе.
В 11-м раунде Александр Усик несколько раз попытался пробить по правому глазу соперника, чтобы закрыть поединок заранее, и дважды попал, но Энтони Джошуа не сдался.
Последний раунд был за Усиком. Сначала боксеры обменялись двумя точными ударами, но в последние 20 секунд Усик начал попадать прямо в голову, чем и завершил бой.
Судейские решения были достаточно непредсказуемыми, поскольку на протяжении всего поединка было непонятно, кто же выйдет победителем. Но в итоге все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.
Нагадаємо, раніше Олександр Усик заявляв, що якщо йому не організують поєдинок із британцем Ентоні Джошуа, він може розірвати угоду з промоутером Едді Хірном, оскільки Усик був обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі, яким володів Джошуа.