Усик рассказал, за какой вид спорта болеет больше всего

По его словам, он очень трепетно болеет за всех украинских спортсменов

Украинский боксер Александр Усик рассказал, за какой вид спорта болеет больше всего. В частности, об этом шла речь на пресс-конференции.

По его словам, он болеет за все виды спорта, которые у нас есть в Украине и поддерживает этих ребят, потому что знает, чего это стоит.

"Это нелегко. Понятно, что кто-то может сказать, что они там столько-то зарабатывают, за что им платят? Попробуйте! Хоть раз попробуйте просто регулярно на протяжении 21 дня просто вставать в 6 утра и застилать кровать, не просто встал и пошел, а даже застелить кровать. Никто этого не пробует, просто многие пытаются осудить за какие-то действия и все остальное.

Спортсмены такие люди – они очень сильно и много в чем себя ограничивают. И я знаю, чего это стоит, сколько усилий для этого нужно делать", - уточнил боксер.

Также он добавил, что за любой наш вид спорта болеет очень трепетно, переживает, но очень бы хотел, чтобы как можно больше наших спортсменов выходило на высокий уровень.

"Когда сборная сейчас играла мы всей семьей очень внимательно смотрели за этими матчами, переживали, дети не спали. У меня старший сын занимается футболом", - рассказал Усик.

Возвращаясь к играм Лиги чемпионов, он сообщил, что болеет за клуб "Динамо" очень давно. Еще его отец за него болел.

Новости по теме: У Усика не против реванша с Джошуа на "Олимпийском": Но есть нюанс

"Но мой сын болеет за другой клуб - "Шахтер". И мне придется пойти с сыном как-бы на один матч, а потом самому на другой. Шутка, со мной тоже пойдет. Он просто еще маленький, вырастет и поменяет свое мнение, возможно, но то, что у него есть свое мнение в том, что он любит и в том, что он поддерживает - это круто", - подчеркнул украинский спортсмен.

Как сообщалось ранее, украинский боксер Александр Усик не считает, что должен был обязательно нокаутировать британца Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира.

По словам его промоутера, гонг об окончании 12 раунда якобы прозвучал на 5 секунд раньше, чем запланировано, чтобы Джошуа избежал нокаута.