Усик и Чисора могут провести второй бой: В этот раз за титул WBO

Александр Усик и Дерек Чисора Фото из открытых источников

В частности за титул будут бороться победитель боя Паркер - Чисора и победитель боя Усик - Джойс

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и британец Дерек Чисора могут во второй раз сойтись на ринге. На этот раз на кону будет титул чемпиона мира по версии WBO. Об этом сообщает Boxing Scene.

Согласно сообщению, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, рассказал, что победитель поединка Дерек Чисора – Джозеф Паркер получит шанс выиграть титул.

Это произойдет, если действующий чемпион WBO Энтони Джошуа потеряет титул. Если пояс станет вакатным, то Чисора или Паркер посоревнуются за него с победителем поединка Александр Усик – Джо Джойс.

"Если вы посмотрите на рейтинг WBO, Джозеф Паркер находится на вершине. Я думаю, что победитель боя Паркер - Чисора займет второе место в рейтинге WBO. Если титул WBO станет вакантным, то победитель этого боя побьется с победителем боя Усик – Джойс за звание чемпиона мира. Так что много стоит на кону для этих ребят", - рассказал Хирн.

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Ранее сообщалось, что Александр Усик может расторгнуть контракт с промоутером Эдди Хирном, если он не выйдет в ринг против Энтони Джошуа.