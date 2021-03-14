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Ушел из жизни один из лучших боксеров в истории мира Хаглер

Марвин Хаглер Фото из открытых источников

Его не стало на 67-ом году жизни

Умер один из сильнейших боксеров 1980-ых годов, американский чемпион мира Марвин Хаглер. Об этом в Facebook сообщила его жена Кей. 

"К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер неожиданно умер в своем доме в Нью-Гемпшире. Наша семья просит вас уважать нашу личную жизнь в это трудное время", - отметила она. 

По данным издания TMZ, один из сыновей спортсмена Джеймс Хаглер ранее сообщил, что его отца госпитализировали с болью в груди и затрудненным дыханием. А через четыре часа после этого, семье сообщили о смерти боксера. Сейчас точная причина летального исхода неизвестны. Однако, не подтвердили информацию и относительно инфицирования Хаглера на коронавирус. 

Марвин Хаглер выступал на профессиональном ринге с 1973 по 1987 года и стал абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 62 победы в 67 боях (52 - нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.

В 1983 и 1985 году Хаглер был признан "бойцом года" по версии журнала The Ring. В 1993 году американец был принят в Международный зал славы бокса.

Особую славу спортсмен получил за поединок с американцем Томасом Хирнсом. 

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Ранее сообщалось, что в Москве скончался известный спорткоментатор Юрий Розанов. Его не стало на 60-ом году жизни. 

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