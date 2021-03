Ушел из жизни один из лучших боксеров в истории мира Хаглер

Его не стало на 67-ом году жизни

Умер один из сильнейших боксеров 1980-ых годов, американский чемпион мира Марвин Хаглер. Об этом в Facebook сообщила его жена Кей.

"К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер неожиданно умер в своем доме в Нью-Гемпшире. Наша семья просит вас уважать нашу личную жизнь в это трудное время", - отметила она.

По данным издания TMZ, один из сыновей спортсмена Джеймс Хаглер ранее сообщил, что его отца госпитализировали с болью в груди и затрудненным дыханием. А через четыре часа после этого, семье сообщили о смерти боксера. Сейчас точная причина летального исхода неизвестны. Однако, не подтвердили информацию и относительно инфицирования Хаглера на коронавирус.

Марвин Хаглер выступал на профессиональном ринге с 1973 по 1987 года и стал абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 62 победы в 67 боях (52 - нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.

В 1983 и 1985 году Хаглер был признан "бойцом года" по версии журнала The Ring. В 1993 году американец был принят в Международный зал славы бокса.

Особую славу спортсмен получил за поединок с американцем Томасом Хирнсом.





Man. Rest In Peace, “Marvelous” Marvin Hagler. A boxing legend. An icon. One of the very best. And one half of one of the greatest rounds in the history of any fight sport. Damn. pic.twitter.com/vAGG9L2Kgc