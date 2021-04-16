Умер легендарный украинский олимпийский чемпион Сергей Новиков

Сергей Новиков Unifight

По официальной версии мужчина скончался от инсульта

В ночь на 16 апреля ушел из жизни известный украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков. О печальной вести сообщила Федерация дзюдо Украины.

Как отмечается, Олимпийский чемпион 1976 года в Монреале страдал от разных недугов и по официальной версии умер от инсульта. Ему был 71 год.

Справка:

Сергей Новиков родился 15 декабря 1949 года в Москве (РСФСР, СССР). Он начал заниматься самбо в 14-летнем возрасте в Киеве, куда переехали его родители после выхода на пенсию его отца - офицера Советской армии. И уже через два месяца после начала занятий Сергей стал чемпионом Украины по самбо в весовой категории до 78 кг.

В 1972 году окончил Киевский институт физической культуры, затем окончил киевскую Академию МВД, имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Ему присвоена ученая степень кандидата педагогических наук.

Новиков боролся в супертяжелом весе, был воспитанником знаменитого тренера Ярослава Волощука.

В 1971 году 22-летний Новиков стал чемпионом Спартакиады народов СССР по самбо и чемпионом СССР по самбо, которая проходила в Москве. В 1972 году вновь стал чемпионом СССР по самбо и выиграл первый открытый чемпионат Европы по самбо в Риге.

В 1996 году под руководством Сергея Новикова был создан новый вид спорта - "Универсальный бой" или еще его называют "Unifight".

Новости по теме: Умер автор известных памятников в Киеве Владимир Чепелык

Напомним, 13 апреля в возрасте 92 лет ушел из жизни актер театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Борис Мирус.